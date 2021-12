Leo Messi vince il Pallone d’Oro: è il settimo della sua carriera, sul podio Jorginho (Di lunedì 29 novembre 2021) E’ Leo Messi il vincitore del Pallone d’Oro 2021, si tratta del settimo trofeo per il calciatore argentino. Al 26esimo posto e con lo stesso punteggio di Ruben Dias e Gerard Morano si è posizionato il centrocampista dell’Inter Barella. Al 23esimo posto Kane del Tottenham, 21esimo un altro interista: Lautaro Martinez. Al 18esimo posto il milanista Kjaer, solo 16esimo Neymar. Al 14esimo e 13esimo Bonucci e Chiellini, 11esimo Haaland e decimo Donnarumma. Nono Mbappé. Sesto Cristiano Ronaldo, terzo Jorginho e secondo Lewandowski. È Robert Lewandowski del Bayern Monaco il vincitore del premio Attaccante dell’anno. Pedri del Barcellona ha vinto il trofeo Kopa, riservato al miglior Under 21. Sul podio anche Bellingham del Dortmund e Musiala del Bayern Monaco. A completare la top 10 Mendes ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 novembre 2021) E’ Leoil vincitore del2021, si tratta deltrofeo per il calciatore argentino. Al 26esimo posto e con lo stesso punteggio di Ruben Dias e Gerard Morano si è posizionato il centrocampista dell’Inter Barella. Al 23esimo posto Kane del Tottenham, 21esimo un altro interista: Lautaro Martinez. Al 18esimo posto il milanista Kjaer, solo 16esimo Neymar. Al 14esimo e 13esimo Bonucci e Chiellini, 11esimo Haaland e decimo Donnarumma. Nono Mbappé. Sesto Cristiano Ronaldo, terzoe secondo Lewandowski. È Robert Lewandowski del Bayern Monaco il vincitore del premio Attaccante dell’anno. Pedri del Barcellona ha vinto il trofeo Kopa, riservato al miglior Under 21. Sulanche Bellingham del Dortmund e Musiala del Bayern Monaco. A completare la top 10 Mendes ...

