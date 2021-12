Spazio: Parte La Missione DART, ha Il Compito Di Modificare L'orbita Di Un Asteroide (Di giovedì 25 novembre 2021) La Missione DART della NASA: il primo tentativo di Modificare l'orbita di un Asteroide Ecco DART, la prima Missione che ha come scopo il tentativo di deviare un Asteroide. Come sappiamo, la Terra, prima o poi sarà minacciata da qualche Asteroide altamente pericoloso, in grado di mettere in serio pericolo il genere umano. La Missione DART della Nasa, ha lo scopo di evitare tutto questo. Lanciata dalla base di Vandenberg in California a bordo di un razzo Falcon 9, inizierà il suo lungo viaggio di oltre 10 milioni di chilometri, in 11 mesi, per colpire e deviare la traiettoria di un Asteroide di 170 metri di diametro. DART (Double Asteroid Redirection Test) sarà un ... Leggi su notiziepress (Di giovedì 25 novembre 2021) Ladella NASA: il primo tentativo dil'di unEcco, la primache ha come scopo il tentativo di deviare un. Come sappiamo, la Terra, prima o poi sarà minacciata da qualchealtamente pericoloso, in grado di mettere in serio pericolo il genere umano. Ladella Nasa, ha lo scopo di evitare tutto questo. Lanciata dalla base di Vandenberg in California a bordo di un razzo Falcon 9, inizierà il suo lungo viaggio di oltre 10 milioni di chilometri, in 11 mesi, per colpire e deviare la traiettoria di undi 170 metri di diametro.(Double Asteroid Redirection Test) sarà un ...

