Libri - Le nostre auto più belle nell'opera "Made in Italy" (Di giovedì 25 novembre 2021) Oltre dieci anni di lavoro per realizzare un libro importante e spettacolare sulle vetture italiane. Made in Italy, così si chiama il volume, è l'ultima fatica di Piotr Degler, classe 1985, fotografo automobilistico cresciuto in Spagna, che ha raccolto numerosi premi internazionali. L'opera ritrae splendide auto di casa nostra, fra concept, modelli di serie e in tiratura limitata, classici e moderni, da corsa o stradali, ambientati in studio o in location. Delle immagini che abbiamo visto, colpisce l'inquadratura ricercata e originale, quasi la volontà di raccontare l'automobile anche solo tramite un particolare, una vista parziale d'effetto, che sappia cogliere l'essenza dell'oggetto. Molte foto inedite. Le cento fotografie contenute nella sezione Masterpieces sono di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 novembre 2021) Oltre dieci anni di lavoro per realizzare un libro importante e spettacolare sulle vetture italiane.in, così si chiama il volume, è l'ultima fatica di Piotr Degler, classe 1985, fotografomobilistico cresciuto in Spagna, che ha raccolto numerosi premi internazionali. L'ritrae splendidedi casa nostra, fra concept, modelli di serie e in tiratura limitata, classici e moderni, da corsa o stradali, ambientati in studio o in location. Delle immagini che abbiamo visto, colpisce l'inquadratura ricercata e originale, quasi la volontà di raccontare l'mobile anche solo tramite un particolare, una vista parziale d'effetto, che sappia cogliere l'essenza dell'oggetto. Molte foto inedite. Le cento fotografie contenutea sezione Masterpieces sono di ...

