Xbox Game Pass ha registrato un rallentamento nella crescita degli abbonati

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ladi abbonamenti aha rallentato nell'anno fiscale 2021, secondo i nuovi documenti pubblicati da Microsoft. In un nuovo resoconto finanziario, Microsoft ha rivelato che gli abbonamenti asono aumentati del 37,5%, non raggiungendo l'obiettivo interno del 47,8%. Al contrario, lo scorso anno Microsoft ha superato i suoi obiettivi didi, aumentando gli abbonamenti di quasi l'86% rispetto all'obiettivo del 71%. Leggi altro...

Microsoft ha ufficializzato le novità del catalogo diPass per la seconda parte del mese di ottobre, pubblicando la lista completa di giochi che arriveranno nei prossimi giorni su console, PC e cloud di tutti gli abbonati al servizio. Oltre al ...Parlando invece di giochi gratis, avete visto le 11 novità che approderanno questo mese sul catalogo diPass (tra cui Dragon Ball )? Ma non solo: proprio in questi giorniPass si ...La crescita di Xbox Game Pass è notevole, ma non ha raggiunto le aspettative di Microsoft. Secondo un documento finanziario depositato la scorsa settimana e scoperto da Stephen Totilo del sito Axios, ...Oltre al debutto della versione Windows di Outriders, avvenuto nella giornata di ieri, nel Game Pass il 21 ottobre approderà Dragon Ball FighterZ accompagnato dalla versione 'Game Preview' del freneti ...