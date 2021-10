Uncharted il film potrebbe mostrarsi in un trailer questa settimana (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sembra che il primo trailer del film di Uncharted uscirà questa settimana. Uncharted è rimasto bloccato nello sviluppo per molti anni. Nel 2020 è stato annunciato che il regista di Venom, Ruben Fleischer, avrebbe diretto il film con Art Marcum e Matt Holloway (Iron Man) che dovevano occuparsi della sceneggiatura. La produzione del film si è svolta per tutto il 2020 e, a seguito di molteplici rinvii dovuti alla pandemia di Covid-19, uscirà finalmente nelle sale il 18 febbraio 2022. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sembra che il primodeldiusciràè rimasto bloccato nello sviluppo per molti anni. Nel 2020 è stato annunciato che il regista di Venom, Ruben Fleischer, avrebbe diretto ilcon Art Marcum e Matt Holloway (Iron Man) che dovevano occuparsi della sceneggiatura. La produzione delsi è svolta per tutto il 2020 e, a seguito di molteplici rinvii dovuti alla pandemia di Covid-19, uscirà finalmente nelle sale il 18 febbraio 2022. Leggi altro...

