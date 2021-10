Ultime Notizie Roma del 20-10-2021 ore 19:10 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ciclo vaccinale completo se non gli per fragili con un’età media più alta sui non vaccinati 85,5 contro 78,3 un numero medio di patologie significativamente più alta per ma un approfondimento del report periodico dell’istituto superiore di sanità sui decessi pubblicato Oggi è passato su 671 cartelle cliniche dal primo al 5 ottobre 2021 il periodo considerato sono più di 38200 dispositivi 33620 di calore o senza alcuna dote e 1440 vaccinati col ciclo completo L’obiettivo è la massima copertura vaccinale per mantenere al minimo la circolazione del virus per il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro siamo in una fase positiva per il controllo della circolazione l’obiettivo e convivere con questo virus per farlo al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ciclo vaccinale completo se non gli per fragili con un’età media più alta sui non vaccinati 85,5 contro 78,3 un numero medio di patologie significativamente più alta per ma un approfondimento del report periodico dell’istituto superiore di sanità sui decessi pubblicato Oggi è passato su 671 cartelle cliniche dal primo al 5 ottobreil periodo considerato sono più di 38200 dispositivi 33620 di calore o senza alcuna dote e 1440 vaccinati col ciclo completo L’obiettivo è la massima copertura vaccinale per mantenere al minimo la circolazione del virus per il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro siamo in una fase positiva per il controllo della circolazione l’obiettivo e convivere con questo virus per farlo al ...

