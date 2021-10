Ue: Draghi, 'introduzione 'nutri score' grave per nostro agro alimentare' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Il governo è totalmente consapevole della gravità che l'introduzione del 'nutri score' possa rappresentare e costituire per la nostra filiera produttiva agroalimentare ed è pienamente impegnato nella sua tutela". Lo ha detto Mario Draghi nella replica alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Il governo è totalmente consapevole della gravità che l'del '' possa rappresentare e costituire per la nostra filiera produttivaed è pienamente impegnato nella sua tutela". Lo ha detto Marionella replica alla Camera.

