Tre miliardi sono pochi Le imprese rischiano di pagare di più i nuovi ammortizzatori

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Anche il governo di Mario Draghi deve fare i conti con la regola più vincolante di ogni manovra economica. Quella che recita così:i soldi a disposizione a determinare le misure e quindi il loro impatto. Se il ragionamento, come sta avvenendo in queste ore all’interno dell’esecutivo, si lega alla riforma deglisociali, che punta a rendere la cassa integrazione uno strumento universale, cioè per tutti i lavoratori, si capisce bene perché la questione è molto delicata. A maggior ragione se la riforma guarda soprattutto alla tutela dei lavoratori di quelle piccoleche tra undici giorni si ritroveranno senza la protezione del blocco dei licenziamenti. Nel Governo non siamo all’allarme rosso, ma il fatto che nel giorno della pubblicazione del Documento programmatico di bilancio si metta già in conto che ...