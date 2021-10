Terza dose, Costa: «Platea estesa tra fine 2021 e inizio 2022. Capienze al 100% in tutti i settori entro l'anno» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Terza dose, l'Italia si prepara ad estenderne la Platea entro la fine dell'anno. A spiegarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «È ragionevole pensare che tra... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 ottobre 2021), l'Italia si prepara ad estenderne laladell'. A spiegarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea: «È ragionevole pensare che tra...

Advertising

RobertoBurioni : E' legittimo l'obbligo di vaccino anti-COVID per il personale sanitario. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che… - MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: 'Scordiamoci l'immunità di gregge, terza dose per tutti' #Covid - SkyTG24 : Covid, news. Torna ipotesi terza dose per tutti. In Inghilterra 200 morti al giorno. LIVE - Pietro59359863 : RT @danielacapponci: Tutti devono sapere che mio zio è morto il 13 ottobre improvvisamente dopo la terza dose di vaccino - Picindolor1 : RT @danielacapponci: Tutti devono sapere che mio zio è morto il 13 ottobre improvvisamente dopo la terza dose di vaccino -