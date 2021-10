Tampone falsificato in MotoGP | licenziato il meccanico Avintia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tampone falsificato

Dopo essere stato escluso dalle gare di MotoGP fino al termine della stagione per averun- Covid, per il meccanico 'furbetto' di Avintia è arrivato anche il licenziamento. Il team ha deciso di cacciarlo con effetto immediato, dopo la sanzione arrivata martedì 19 ...Sospeso dalla MotoGP fino al termine del 2021, per averun- Covid. Colpevole un meccanico del team Avintia Racing, che ha modificato l'esito di un test Pcr - necessario per entrare nei vari circuiti del Mondiale - così da poter ...Ne abbiamo scelte dieci da leggenda Il lungo saluto di Valentino Rossi al Motomondiale entra nella sua fase più intensa. Sarà l'appuntamento numero 45 in carriera, considerando tutte le gare disputate ...ROMA - Un meccanico della MotoGp, in forza al team Avintia, è stato sospeso dal campionato fino al termine della stagione in corso, per aver falsificato i risultati di un tampone Covid. La squalifica, ...