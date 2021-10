Studio S&P - Fino a 5 milioni di auto in meno prodotte nel mondo per la crisi dei chip (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il recupero della produzione di auto rispetto al 2020, un anno fortemente penalizzato dalla pandemia, sarà più lento del previsto: sono queste le proiezioni dell'agenzia di rating Standard & Poor's nel suo più recente Studio sul settore. Secondo gli analisti, la crescita sarà soltanto del 2-4% quest'anno e del 4-6% nel 2022. Causa principale del rallentamento è la nota crisi dei microchip, in corso da tempo, ma aggravata durante l'estate anche da un'ondata in Malesia di contagi della variante delta del coronavirus, che ha imposto la chiusura temporanea di diverse fabbriche: un impatto negativo sulla produzione di semiconduttori che, secondo la società di rating, tornerà a normalizzarsi non prima della seconda metà del '22. Il calo. Nel suo report precedente (in maggio), S&P aveva ipotizzato per quest'anno una ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il recupero della produzione dirispetto al 2020, un anno fortemente penalizzato dalla pandemia, sarà più lento del previsto: sono queste le proiezioni dell'agenzia di rating Standard & Poor's nel suo più recentesul settore. Secondo gli analisti, la crescita sarà soltanto del 2-4% quest'anno e del 4-6% nel 2022. Causa principale del rallentamento è la notadei micro, in corso da tempo, ma aggravata durante l'estate anche da un'ondata in Malesia di contagi della variante delta del coronavirus, che ha imposto la chiusura temporanea di diverse fabbriche: un impatto negativo sulla produzione di semiconduttori che, secondo la società di rating, tornerà a normalizzarsi non prima della seconda metà del '22. Il calo. Nel suo report precedente (in maggio), S&P aveva ipotizzato per quest'anno una ...

