Serie C 2021/2022, il Foggia ferma il Bari: al San Nicola è 1-1 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo quattro vittorie consecutive, il Bari viene fermato al San Nicola dal Foggia nella sfida valida per la decima giornata della Serie C 2021/2022. Ad aprire il match una rete fortunata di Maita nei minuti finali del primo tempo, e al 69? Ferrante pareggia i conti con un gran sinistro. I biancorossi rimangono in testa, ma il Catanzaro si avvicina e ora è distante quattro punti. LA PARTITA – Al 16? triangolazione del Foggia che libera Ferrante, il quale entra in area e calcia in porta trovando però la grande parata di Frattali. Risponde subito il Bari con Marras che entra in area, salta Girasole e fa partire un tiro a giro che esce di pochissimo. Tante occasioni per gli ospiti con Curcio e Ferrante, ma a sbloccare il risultato è il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo quattro vittorie consecutive, ilvieneto al Sandalnella sfida valida per la decima giornata della. Ad aprire il match una rete fortunata di Maita nei minuti finali del primo tempo, e al 69? Ferrante pareggia i conti con un gran sinistro. I biancorossi rimangono in testa, ma il Catanzaro si avvicina e ora è distante quattro punti. LA PARTITA – Al 16? triangolazione delche libera Ferrante, il quale entra in area e calcia in porta trovando però la grande parata di Frattali. Risponde subito ilcon Marras che entra in area, salta Girasole e fa partire un tiro a giro che esce di pochissimo. Tante occasioni per gli ospiti con Curcio e Ferrante, ma a sbloccare il risultato è il ...

