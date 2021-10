Serie A, gli arbitri della 9a giornata: Inter-Juve a Mariani, Roma-Napoli a Massa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono state rese note le designazioni arbitrali della 9a giornata di Serie A. Il derby d’Italia tra Inter e Juventus sarà arbitrato dal signor Mariani, Roma-Napoli, invece, da Massa. Queste tutte le designazioni. TORINO- GENOA venerdì 22 ottobre ore 18.30 GIACOMELLI LO CICERO – DI IORIO IV: MERAVIGLIA VAR: ABISSO AVAR: GIALLATINI SAMPDORIA-SPEZIA venerdì 22 ottobre ore 20.45 FABBRI CARBONE – SCATRAGLI IV: GARIGLIO VAR: SOZZA AVAR: BINDONI SALERNITANA-EMPOLI sabato 23 ottobre ore 15.00 DOVERI LOMBARDO – MORO IV: MARCHETTI VAR: NASCA AVAR: PAGANESSI SASSUOLO-VENEZIA sabato 23 ottobre ore 18.00 DI MARTINO PAGLIARDINI – AFFATATO IV: COSSO VAR: MAZZOLENI AVAR: COLOMBO BOLOGNA-MILAN sabato 23 ottobre ore 20.45 VALERI BERCIGLI – ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono state rese note le designazioni arbitrali9adiA. Il derby d’Italia trantus sarà arbitrato dal signor, invece, da. Queste tutte le designazioni. TORINO- GENOA venerdì 22 ottobre ore 18.30 GIACOMELLI LO CICERO – DI IORIO IV: MERAVIGLIA VAR: ABISSO AVAR: GIALLATINI SAMPDORIA-SPEZIA venerdì 22 ottobre ore 20.45 FABBRI CARBONE – SCATRAGLI IV: GARIGLIO VAR: SOZZA AVAR: BINDONI SALERNITANA-EMPOLI sabato 23 ottobre ore 15.00 DOVERI LOMBARDO – MORO IV: MARCHETTI VAR: NASCA AVAR: PAGANESSI SASSUOLO-VENEZIA sabato 23 ottobre ore 18.00 DI MARTINO PAGLIARDINI – AFFATATO IV: COSSO VAR: MAZZOLENI AVAR: COLOMBO BOLOGNA-MILAN sabato 23 ottobre ore 20.45 VALERI BERCIGLI – ...

