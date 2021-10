Ricerca: bandi Gilead, Le Grazie '10 anni di vicinanza a comunità scientifica e pazienti' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Milano, 20 ott. (Adnkronos Salute) - Cristina Le Grazie, direttore medico di Gilead Sciences Italia, in occasione dell'assegnazione dei due bandi promossi dalla società biofarmaceutica californiana in Italia - Fellowship e Community Award Program - ha spiegato come il bilancio al momento del decimo compleanno dei bandi sia nettamente positivo: "Oggi celebriamo il decimo anniversario, quindi 10 anni in cui Gilead Sciences è stata vicino sia alla comunità scientifica che alla comunità dei pazienti, al fine di sostenere progetti di Ricerca e progetti socio-assistenziali del terzo settore. Il bilancio di questi 10 anni è molto incoraggiante: in questo arco di tempo abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Milano, 20 ott. (Adnkronos Salute) - Cristina Le, direttore medico diSciences Italia, in occasione dell'assegnazione dei duepromossi dalla società biofarmaceutica californiana in Italia - Fellowship e Community Award Program - ha spiegato come il bilancio al momento del decimo compleanno deisia nettamente positivo: "Oggi celebriamo il decimoversario, quindi 10in cuiSciences è stata vicino sia allache alladei, al fine di sostenere progetti die progetti socio-assistenziali del terzo settore. Il bilancio di questi 10è molto incoraggiante: in questo arco di tempo abbiamo ...

