Advertising

TuttoAndroid : Patch di sicurezza di ottobre e non solo per Samsung, OnePlus e Huawei - zazoomblog : Patch di sicurezza Samsung: aggiorna subito è importantissimo - #Patch #sicurezza #Samsung: #aggiorna… - nonsonoioseitu : @bebop_kor non ho ancora provato questo ?? ad ogni modo, dovremo aspettare i primi di novembre e con le patch di sic… - Roby_Passarelli : Google Pixel 6 e 6 Pro: 3 anni di update di Android e 5 di patch di sicurezza - HDblog : Google Pixel 6 e 6 Pro: 3 anni di update di Android e 5 di patch di sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Patch sicurezza

Computer Magazine

...includono nuoveper le vulnerabilità note, è pertanto buona prassi installarli non appena sono rilasciati. 5. Scelta di tecnologie con difese integrate Per buoni standard di, ...La mela morsicata garantisce inoltre il pieno supporto per gli anni a venire, con il rilascio puntuale di aggiornamenti ededicate alla: non è una spesa, è un investimento.La OxygenOS 11.0.9.9/11.0.11.11 arriva a bordo degli ex top di gamma OnePlus 8, 8 Pro e 8T: ecco tutte le novità per il trittico.Le indiscrezioni dicevano 4 anni e 5: piccola delusione, quindi. Vero è che si tratta di aggiornamenti garantiti, e non è impossibile che Google si spingerà anche più in là.