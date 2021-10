Pagelle Porto-Milan | i voti della Gazzetta | si salvano in pochi

Advertising

PianetaMilan : #Pagelle #PortoMilan, i voti della Gazzetta si salvano in pochi - MisterPogliani : Le pagelle di Porto-Milan - Milannews24_com : Pagelle Porto Milan: Kjaer uno dei pochi a salvarsi - MilanWorldForum : Porto - Milan 1-0. Le pagelle della GDS in edicola QUI -) -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Porto

batte Milan 1 - 0 in un incontro del gruppo B di Champions League. Ledel Milan TATARUSANU 5 Quando non ci arriva lui c'è il palo a salvarlo. Poi segna Luis Diaz, subisce un gol che ...Un suo grave errore in fase di uscita consegna una enorme palla gol alsprecata da Otavio. Insicuro. (dal 12' st Kalulu 5,5 : rischia in area di rigore con un paio di interventi al limite) ...Denzel Dumfries è risultato il peggiore in campo nel match di Champions vinto ieri sera dall'Inter contro lo Sheriff per 3 a 1 ...Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, sono pochi i rossoneri che hanno preso la sufficienza: i migliori sono stati i due centrali di difesa Kjaer e Tomori che hanno preso 6,5, mentre hanno ...