Niente scambio con la Juventus, ci pensa Fonseca: addio Roma!

L'ex Roma Paulo Fonseca guarda in Serie A e prepara l'assalto al gioiello di Mourinho: Juventus a rischio ko Il recente addio di Steve Bruce al Newcastle apre la corsa… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Niente scambio Due anni di Estallido in Cile: intervista a Gabriel Salazar I trattati di libero scambio legano il Cile all'ordine internazionale dominante e, all'interno, ... Non si ottiene niente dandogli altri nomi nella costituzione politica. Credo che su questi temi ci ...

Juve, Dybala punta l'Inter. E Antun programma il rientro per la firma del rinnovo ... niente da fare, ha prevalso la linea della prudenza imposta dallo staff medico. E Dybala tornerà ... Lo scambio di documenti tra legali è giunto quasi al termine, Antun tornerà a Torino nei primi giorni ...

Italiano e Vlahovic: felicità fa rima con serenità per il tecnico viola Senza paura, sperando in un successo che (ri)porterebbe anche un po' di quella famosa serenità Peccato che lo avesse già detto alla vigilia della gara col Napoli. Il punto del quotidiano sulla situazi ...

Calciomercato Fiorentina, scambio col Barcellona per Vlahovic Tutte le news sul calciomercato italiano e e non solo: CLICCA . Mercato Fiorentina, scambio col Barcellona: Braithwaite a gennaio. Dusan Vlahovic fa letteralmente impazzire il Barcellona, Braithwaite ...

