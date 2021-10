Manovra Draghi da 23 miliardi. (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una legge di bilancio da 23 miliardi. La prima Manovra di Mario Draghi prende forma, con l’invio a Bruxelles del Documento programmatico di bilancio (Dpb). Come sempre la fantomatica ‘coperta’ della nostra finanziaria è sempre troppo corta e se in qualche modo riesce a coprire la testa, lasca inevitabilmente scoperti i piedi! Dal taglio del cuneo Leggi su freeskipper (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una legge di bilancio da 23. La primadi Marioprende forma, con l’invio a Bruxelles del Documento programmatico di bilancio (Dpb). Come sempre la fantomatica ‘coperta’ della nostra finanziaria è sempre troppo corta e se in qualche modo riesce a coprire la testa, lasca inevitabilmente scoperti i piedi! Dal taglio del cuneo

Advertising

ignaziocorrao : A quanto pare nemmeno super Mario #Draghi riesce ad invertire la tendenza. Tra i 19 Paesi dell'Eurozona che dovevan… - HuffPostItalia : Bonus, ammortizzatori, tasse e pensioni: cosa prevede la manovra Draghi - Arianna42843157 : RT @Storace: Arriviamo in ritardo in #Europa ma #Draghi può - evelynbani : RT @Storace: Arriviamo in ritardo in #Europa ma #Draghi può - Storace : Arriviamo in ritardo in #Europa ma #Draghi può -