Mandragora | ok l’intervento al menisco | il comunicato del Torino

Tramite i propri canali ufficiali, il Torino ha riportato un aggiornamento circa le condizioni di Rolando Mandragora: "Rolando Mandragora è stato operato dal Professor Stefano Zaffagnini – alla presenza del dottor Daniele Mozzone, responsabile sanitario del Torino Football Club – presso l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. l'intervento, eseguito in artroscopia per risolvere una lesione parziale del menisco interno del ginocchio destro, è perfettamente riuscito".

