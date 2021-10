LIVE Sinner-Musetti, ATP Anversa in DIRETTA: i due giocatori in campo per il palleggio di riscaldamento (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:31 Ecco in campo Musetti e Sinner. Lorenzo indossa una (quasi) inedita piccola fascia gialla fosforescente sui capelli, Jannik è nell’ormai abituale tenuta col cappellino giallo tendente all’oro. 18:30 Siamo ormai vicinissimi all’ingresso dei due giocatori. 18:27 Indipendentemente dai risultati di oggi, i piani di Sinner nel futuro prevedono Vienna (500), Parigi-Bercy (1000) ed eventualmente Stoccolma (250); identico percorso in due casi su tre per Musetti, che a Vienna sarà wild card, in Francia dovrà passare dalle qualificazioni. Il suo anno si chiuderà certamente con le Next Gen ATP Finals di Milano. 18:24 Ritornando ad Anversa, per Sinner e Musetti si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:31 Ecco in. Lorenzo indossa una (quasi) inedita piccola fascia gialla fosforescente sui capelli, Jannik è nell’ormai abituale tenuta col cappellino giallo tendente all’oro. 18:30 Siamo ormai vicinissimi all’ingresso dei due. 18:27 Indipendentemente dai risultati di oggi, i piani dinel futuro prevedono Vienna (500), Parigi-Bercy (1000) ed eventualmente Stoccolma (250); identico percorso in due casi su tre per, che a Vienna sarà wild card, in Francia dovrà passare dalle qualificazioni. Il suo anno si chiuderà certamente con le Next Gen ATP Finals di Milano. 18:24 Ritornando ad, persi ...

Advertising

PaoloBMb70 : RT @SkySport: Sinner-Musetti all'ATP Anversa, il risultato in diretta live della partita ? #SinnerMusetti Match in DIRETTA su Sky Sport Te… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sinner - #Musetti, ottavi di finale #AtpAnversa 2021 - SkySport : Sinner-Musetti all'ATP Anversa, il risultato in diretta live della partita ? #SinnerMusetti Match in DIRETTA su Sk… - sportli26181512 : Sinner-Musetti all'ATP Anversa, il risultato in diretta live della partita: Derby azzurro dal grande fascino agli o… - tennis_di : amarcord tennistico di attualità: la semifinale delle pre-quali di Roma 2019, tra Sinner e Musetti. Due ore e quara… -