Lazio vs Marsiglia | occhi puntati su Arkadiusz Milik

Leggi su footdata

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha segnato due gol in sei sfide ufficiali contro la, entrambi nella stagione 2018/19 con la maglia del Napoli in Serie A. Lapotrebbe vincere due gare di fila nel torneo per la prima volta dal novembre 2018, entrambe in quel caso contro il. Laha vinto tutte le quattro sfide contro ilnelle maggiori competizioni europee, inclusi i successi in entrambe le gare della fase a gironi dell’Europa League 2018-19. Laha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro squadre francesi in Europa League, successi contro St. Etienne, Nizza,e Rennes. Ilha perso tutte le ultime cinque partite contro squadre italiane in competizioni europee: Inter ...