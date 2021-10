Juve, ecco Kaio Jorge: prima gioia del brasiliano contro l’Albinoleffe (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kaio Jorge ha trovato il primo gol con la maglia bianconera andando in rete nella partita Albinoleffe Juventus U23 prima gioia per Kaio Jorge con la maglia della Juventus. Il brasiliano, impiegato da Zauli con la Juventus U23 contro l’Albinoleffe, è andato a segno al 47? nel match di Serie C. Kaio Jorge ha controllato un tiro dentro l’area e a tu per tu con Rossi non ha sbagliato infilando all’angolino. Al 28? l’ex Santos, invece, aveva fallito un calcio di rigore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha trovato il primo gol con la maglia bianconera andando in rete nella partita Albinoleffentus U23percon la maglia dellantus. Il, impiegato da Zauli con lantus U23, è andato a segno al 47? nel match di Serie C.hallato un tiro dentro l’area e a tu per tu con Rossi non ha sbagliato infilando all’angolino. Al 28? l’ex Santos, invece, aveva fallito un calcio di rigore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23, ecco i convocati per #JuveSeregno. Appuntamento alle 17.30! ?? - Boboj29 : @Chrystyan73 Mi hanno detto dal 187 'fibra tranciata' , sinceramente aveva gia' dato addio alla partita della Juve… - CalcioNews24 : Prima gioia per Kaio Jorge - Santonismo1 : RT @cmdotcom: La #Juve deve tornare a indebolire le altre, come con #Higuain e #Pjanic. #Vlahovic non basta, ecco la lista - manuistsauer : RT @QSVS_Official: Si torna a parlare della decisione di Orsato in Juve-Roma. Ecco il video in esclusiva del supervisore al Var nell'immed… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve ecco Diretta/ Picerno Monterosi Tuscia streaming video tv: matricole terribili (Serie C) Diretta/ Juve Stabia Picerno (risultato finale 2 - 3): Albertazzi salva gli ospiti! Zona play off ... ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Picerno con il segno 1 ...

Calciomercato Juventus, rinnovo e annuncio - Clausola monstre Ecco, le possibilità di un colpo sognato, non solo dalla Juventus, svaniscono in queste ore, almeno da quanto riportato da sport.es.

Juve, ecco la lista per il cda: ci sono Agnelli, Nedved e Arrivabene Tuttosport Juve, ecco com'è messo lo Zenit nel campionato russo Ma nel campionato russo com'è messo lo Zenit?dopo 11 giornate (su 30) è primo in classifica a quota 23 punti, anche se due sconfitte consecutive negli ultimi due turni hanno permesso al Sochi di porta ...

Sarri, sfogo dell’ex Juve: «Atteggiamento arbitri difficile da accettare» In conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Europa League tra Lazio e Marsiglia, lo sfogo di Maurizio Sarri: ecco cosa è successo Dura contestazione di Maurizio Sarri all’indirizzo di Lega e arb ...

Diretta/Stabia Picerno (risultato finale 2 - 3): Albertazzi salva gli ospiti! Zona play off ...le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Picerno con il segno 1 ..., le possibilità di un colpo sognato, non solo dalla Juventus, svaniscono in queste ore, almeno da quanto riportato da sport.es.Ma nel campionato russo com'è messo lo Zenit?dopo 11 giornate (su 30) è primo in classifica a quota 23 punti, anche se due sconfitte consecutive negli ultimi due turni hanno permesso al Sochi di porta ...In conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Europa League tra Lazio e Marsiglia, lo sfogo di Maurizio Sarri: ecco cosa è successo Dura contestazione di Maurizio Sarri all’indirizzo di Lega e arb ...