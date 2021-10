Il Newcastle ai tifosi: «Non vestitevi con abiti arabi allo stadio» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Niente abiti da sceicco allo stadio. Il Newcastle ritiene, in una nota ufficiale, che sia “positivo” e segno di “una buona accoglienza” il fatto che molti tifosi, per celebrare l’acquisizione del club da parte del Fondo per gli investimenti pubblici dell’arabia Saudita (Pif), si siano presentati al St. James’ Park vestiti con i tipici indumenti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nienteda sceicco. Ilritiene, in una nota ufficiale, che sia “positivo” e segno di “una buona accoglienza” il fatto che molti, per celebrare l’acquisizione del club da parte del Fondo per gli investimenti pubblici dell’a Saudita (Pif), si siano presentati al St. James’ Park vestiti con i tipici indumenti L'articolo

