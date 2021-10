Il cardinal Gambetti e il ministro Speranza per il libro ' Dono e discernimento'

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Saranno il Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, Card. Mauro, ildella Salute, Roberto, e il direttore de L’Espresso, Marco Damilano, a presentare oggi alle 18 in Senato il“Ile il” di Mariella Enoc, Presidente dell’Ospedale Bambino Gesù, e di padre Francesco Occhetta Sj, docente dell’Università Gregoriana. La presentazione del volume, edito da Rizzoli, si terrà nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. L’incontro sarà moderato dalla direttrice di Rai Giornale Radio e Radio Uno, Simona Sala. Ilè un dialogo tra il padre gesuita e una tra le più importanti donne manager nel campo sanitario. Un “colloquio” che offre non solo un’occasione per conoscere l’esperienza umana e professionale di ...

