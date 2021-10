I volti cancellati di George Androutsos | tra identità nascoste e la necessità di imporsi dell’uomo contemporaneo

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La società attuale tende verso una globalizzazione e un’uniformità di pensiero e di dinamiche sociali che spesso dimenticano l’individualismo, inteso nel senso ampio del termine e dunque non nella sua accezione più negativa, per prediligere la tendenza a divenire parte di un ipotetico gruppo, quello virtuale, che in realtà pur infondendo l’illusione di essere parte di una grande comunità globale, in realtà conduce a un isolamento sempre più profondo in cui si perde la propria vera essenza. Questo è il tema su cui si focalizzano le opere dell’artista di cui vi parlerò oggi. Nel momento in cui si delineò l’impulso a lasciar prevalere le sensazioni interiori sulla forma esterna, tutti i canoni estetici, prospettici, coloristici, persero il loro senso e il loro rigore accademico si dissolse di fronte all’impetuosità degli artisti aderenti alla corrente dell’Espressionismo che accettavano ...