Flavio Briatore in Formula Uno: clamoroso ritorno in vista?

Successi, polemiche, piloti fenomenali che hanno lavorato al suo fianco e tanta passione per questo sport così affascinante. Dopo anni ed anni di assenza, Flavio Briatore potrebbe tornare in Formula Uno. La notizia, clamorosa, si è propagata come un'onda d'urto in tutto il circus della classe automobilistica più importante e famosa del mondo. L'uomo che ha reso grande la Renault, con vittorie storiche che hanno scritto pagine indelebili delle corse, sarebbe in procinto di tornare a casa. Quel posto familiare che, adesso, potrebbe avere bisogno della sua lungimiranza manageriale per il futuro. Ma quali mansioni sarebbero affidate al 71enne nato a Verzuolo? Ecco cosa bolle in pentola.

Flavio Briatore in Formula Uno? La situazione

Il curriculum dell'imprenditore che ha affidato un ...

