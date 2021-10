Divina Commedia | altri acrostici e giochi di parole nell’opera di Dante

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Massimo Arcangeli Mi ero ripromesso di ritornare sul tema deglidi, ed eccomi qui. L’uom di Purg. XII, 25-58 avrebbe aperto la strada al lue di Par. XIX, 115-139, ai poco convincenti josep di Par. XXXIII, 19-131 e dio di Purg. X, 67-75, all’improbabilissimo nati del primo dell’Inferno (vv. 1-12). Interessanti sono invece un paio diinversi (ecate e pesce) portati ultimamente alla luce: Già m’avean trasportato i lenti passi,dentro a la selva antica tanto,ch’io non potea rivedere ond’io mi ’ntrassi;ed ecco più andar mi tolse un rioche ’nver’ sinistra, con sue picciole onde,piegava l’erba che ’n sua ripa uscìo.Tutte l’acque che son di qua più mondeparrieno avere in sé mistura alcuna,verso di quella, che nulla nasconde,avvegna che si mova bruna brunasotto l’ombra perpetüa, che mairaggiar non lascia sole ivi né ...

