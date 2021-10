"Dieci secondi in più e sarei morto". Gianni Morandi sconvolge Maurizio Costanzo: "Piangevo come un bambino..." (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Parla per la prima volta del suo drammatico incidente domestico Gianni Morandi da Maurizio Costanzo ne l'Intervista. A marzo il cantante infatti si è ferito gravemente mentre stava bruciando delle sterpaglie nel giardino della sua casa di campagna. Morandi è caduto e si è procurato delle ustioni molto brutte in varie parti del corpo, soprattutto alle mani. "Abito in campagna da 15-20 anni faccio potatura, pulizia, raccolgo sterpaglie", racconta il cantante a Costanzo. "Ho una specie di buca alta un metro dove metto dentro tutto e ogni tanto brucio... Quel giorno li? avevo in mano un forcale e spingendo un pezzo di legno che era rimasto fuori da questo braciere... Io sono caduto dentro... Mi sono attaccato a un tizzone e con la forza sono venuto fuori". Ricorda ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Parla per la prima volta del suo drammatico incidente domesticodane l'Intervista. A marzo il cantante infatti si è ferito gravemente mentre stava bruciando delle sterpaglie nel giardino della sua casa di campagna.è caduto e si è procurato delle ustioni molto brutte in varie parti del corpo, soprattutto alle mani. "Abito in campagna da 15-20 anni faccio potatura, pulizia, raccolgo sterpaglie", racconta il cantante a. "Ho una specie di buca alta un metro dove metto dentro tutto e ogni tanto brucio... Quel giorno li? avevo in mano un forcale e spingendo un pezzo di legno che era rimasto fuori da questo braciere... Io sono caduto dentro... Mi sono attaccato a un tizzone e con la forza sono venuto fuori". Ricorda ...

