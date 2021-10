Citazioni utili per l'oggi/2: Bobi Bazlen e il ridicolo della "massa antimassa" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dedicato agli spocchiosi che si sentono superiori alla massa fetente, al popolo sudaticcio, alla volgarità dei tempi e si credono pure originali mentre fanno patetico taglia e cuci con l’imparaticcio delle quattro formulette alla moda. Le parole sono del grande Bobi Bazlen (che pure, lui sì, poteva vantare i titoli di un solido elitismo culturale), citato da Roberto Calasso in “Bobi” (Adelphi), il libro uscito proprio in prossimità della morte del suo autore: “Perché dico che la reazione contro la massa è una banalità? Perché lo è diventata. Che i primi che hanno capito il pericolo della massa e che per denunciarlo hanno trovato le prime parole, e le hanno dette con un tono loro e con un accento loro, non sono stati banali, è ovvio. Le parole si sono ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dedicato agli spocchiosi che si sentono superiori allafetente, al popolo sudaticcio, alla volgarità dei tempi e si credono pure originali mentre fanno patetico taglia e cuci con l’imparaticcio delle quattro formulette alla moda. Le parole sono del grande(che pure, lui sì, poteva vantare i titoli di un solido elitismo culturale), citato da Roberto Calasso in “” (Adelphi), il libro uscito proprio in prossimitàmorte del suo autore: “Perché dico che la reazione contro laè una banalità? Perché lo è diventata. Che i primi che hanno capito il pericoloe che per denunciarlo hanno trovato le prime parole, e le hanno dette con un tono loro e con un accento loro, non sono stati banali, è ovvio. Le parole si sono ...

Una citazione giusta per svelare le motivazioni profonde di chi liscia il pelo ai variegati 'briganti' di oggi, di chi idealizza il romanticismo della rivolta cieca, di chi resta incantato dalle gesta ...