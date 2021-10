Catania-Avellino oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la decima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa SkyGo e Eleven Sports. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Catania Avellino

Altra partita che merita l'etichetta di big - match per il blasone e per i trascorsi anche in Serie A delle due formazioni è certamente, anche se in questo caso le attuali ...Per la decima giornata i giallorossi ricevono alle 17.30 la Vibonese. Alle 21 i rossazzurri ospitano l', i rosanero la Virtus Francavilla. Per gli etnei problemi di bilancio societario, alla squadra di Filippi mancano i risultati in trasferta di Antonio Sansonetti - montaggio Rosario NigroQuello di oggi sarà il diciassettesimo incrocio tra Catania e Avellino in terra sicula. Il bilancio pende nettamente dalla parte dei rossazzurri che in 16 precedenti al “Massimino” hanno conquistato 1 ...22 gennaio 2020. Catania batte Avellino 3-1 al “Massimino”. Vince la squadra guidata da Lucarelli, che piega le resistenze del team guidato da Ezio Capuano. Non un successo semplice, in un periodo in ...