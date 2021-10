Brescia, uccisa in strada a martellate. Arrestato l'ex fidanzato (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una donna è stata uccisa a martellate dall'ex fidanzato. E' accaduto in strada a Castegnato, in provincia di Brescia. La vittima è Elena Casanova, di 49 anni. A lanciare l'allarme sono stati i vicini ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una donna è statadall'ex. E' accaduto ina Castegnato, in provincia di. La vittima è Elena Casanova, di 49 anni. A lanciare l'allarme sono stati i vicini ...

