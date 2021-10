Assalto a Capitol Hill, Bannon rifiuta di testimoniare: rischia l’arresto per oltraggio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) rischia l’arresto con l’accusa di oltraggio l’ex-stratega politico di Donald Trump, Steve Bannon perché, finora, non si è presentato di fronte all’apposita Commissione d’inchiesta parlamentare statunitense che lo ha convocato e che sta cercando di far luce sulla vicenda dell’Assalto a Capitol Hill quando migliaia di persone fecero irruzione al Congresso per protestare contro l’elezione di Biden che ritenevano truccata e che toglieva a Trump la presidenza Usa. La Commissione d’inchiesta della Camera dei Deputati degli Stati Uniti che si occupa di ricostruire i fatti del 6 gennaio ha approvato all’unanimità – nove i voti dei parlamentari, sette dei quali democratici e 2 repubblicani – la richiesta di incriminazione per oltraggio al Congresso nei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021)con l’accusa dil’ex-stratega politico di Donald Trump, Steveperché, finora, non si è presentato di fronte all’apposita Commissione d’inchiesta parlamentare statunitense che lo ha convocato e che sta cercando di far luce sulla vicenda dell’quando migliaia di persone fecero irruzione al Congresso per protestare contro l’elezione di Biden che ritenevano truccata e che toglieva a Trump la presidenza Usa. La Commissione d’inchiesta della Camera dei Deputati degli Stati Uniti che si occupa di ricostruire i fatti del 6 gennaio ha approvato all’unanimità – nove i voti dei parlamentari, sette dei quali democratici e 2 repubblicani – la richiesta di incriminazione peral Congresso nei ...

Advertising

RaiNews : L'ex stratega di Trump si è rifiutato di presentarsi all'audizione del Congresso per testimoniare riguardo l'assalt… - repubblica : Assalto a Capitol Hill, Steve Bannon accusato di oltraggio al Congresso: rischia l'incriminazione - HuffPostItalia : Steve Bannon rischia l'incriminazione: si è rifiutato di testimoniare sull'assalto a Capitol Hill - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Steve Bannon rischia di essere incriminato per oltraggio dal congresso per l’assalto a Capitol Hill - esterbaum : #Bannon, l’amico di #Meloni. -