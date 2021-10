Ascolti tv 19 ottobre 2021 | chi vincerà tra la fiction di Rai1 e la Champions su Canale 5?

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Quale rete televisiva sarà risultata la più vista in prime time?la battaglia deglitv il nuovo episodio sudi Purché Finisca Bene con Nicole Grimaudo e Neri Marcoré? O prevaranno i tifosi milanisti o di calcio in generale con la Coppa Campioni su. Cosa avranno decretato glitv della serata di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv 18 ottobre: I Bastardi di Pizzofalcone 3, Speciale Tg2, GF Vip - infoitcultura : Ascolti Grande Fratello Vip, undicesima puntata: dati auditel 18 ottobre - infoitcultura : Ascolti Tv 18 ottobre 2021, I Bastardi al 21,1% precedono il Gf Vip - Luca_zone : RT @Mattiabuonocore: Ieri, complice l'inizio (17.30) inconsueto con traino basso, La Vita in Diretta (13.4% presentazione di 17 minuti - 14… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 18 ottobre 2021, I Bastardi di Pizzofalcone 21.1%, GF Vip 19% -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ottobre

Dopo lo straordinario successo virale del suo primo album d'esordio "Piano B" che solo su Spotify ha superato oltre 50 milioni dida venerdì 8sarà disponibile su Spotify, Itunes e su tutte le principali piattaforme digitali "Piove ancora" l'atteso nuovo singolo di Silent Bob , una delle migliori penne della ...Un posto al sole è un programma che gode di ottima salute , sia sul fronte deglisia su ... Un'ingiustizia bella e buona nei confronti di un prodotto storico che va in onda dal 21del ...VALENZA - A partire da oggi, 20 ottobre 2021, e ogni mercoledì, il Partito Democratico di Valenza allestirà, alle 16.30, un gazebo in via Piersanti ...Proseguono le audizioni della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta da Pierantonio Zanettin. Oggi pomeriggio, mercoledì 20 ottobre, al termine dei lavori parlamen ...