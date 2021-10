Approvata finalmente la riduzione della tassa sugli assorbenti, ma solo al 10% (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’iva sugli assorbenti è scesa dal 22% al 10%. Varata dal governo nella Manovra 2022, la riduzione della tampon tax è stata inserita nella nota che segue l’approvazione del Dpb da parte del Consiglio dei Ministri. Si tratta senz’altro di una buonissima notizia e un passo avanti per la tutela dei diritti delle donne, anche se molti speravano in qualcosa di più: si era infatti precedentemente vagliata la possibilità di ridurre l’Iva sui prodotti di igiene femminile al 4%. Sono numerose, infatti, le richieste di abbassare ulteriormente la tassa, ma per ora le Maggioranze di governo si dicono contrarie a un emendamento, adducendo come motivo principale i costi eccessivi per coprire la misura. L’abbassamento dell’aliquota fino al 4% rimane comunque possibile. In realtà c’erano già state proposte di legge a ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ivaè scesa dal 22% al 10%. Varata dal governo nella Manovra 2022, latampon tax è stata inserita nella nota che segue l’approvazione del Dpb da parte del Consiglio dei Ministri. Si tratta senz’altro di una buonissima notizia e un passo avanti per la tutela dei diritti delle donne, anche se molti speravano in qualcosa di più: si era infatti precedentemente vagliata la possibilità di ridurre l’Iva sui prodotti di igiene femminile al 4%. Sono numerose, infatti, le richieste di abbassare ulteriormente la, ma per ora le Maggioranze di governo si dicono contrarie a un emendamento, adducendo come motivo principale i costi eccessivi per coprire la misura. L’abbassamento dell’aliquota fino al 4% rimane comunque possibile. In realtà c’erano già state proposte di legge a ...

