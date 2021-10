Anna Pettinelli a La vita in diretta: “Fatta una scelta”, c’entra Stefano Macchi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La vita in diretta, Anna Pettinelli e la storia d’amore con Stefano Macchi: “Ho fatto una scelta” Si è parlato anche di amori e tradimenti nella seconda parte della puntata de La vita in diretta di oggi, martedì 19 ottobre 2021, dove il padrone di casa Alberto Matano nello spazio ‘POP’ ha ripercorso le recenti vicende di Ambra Angiolini e Wanda Nara, a quanto pare entrambe tradite dai loro uomini, parlandone con ospiti quali Anna Pettinelli, Stefania Orlando, Luca Bianchini e Luca Barbareschi. E proprio rivolgendosi alla prima Alberto Matano, in riferimento alla sua scelta di rendere pubblica anche attraverso la partecipazione a Temptation Island la sua storia d’amore con ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Laine la storia d’amore con: “Ho fatto una” Si è parlato anche di amori e tradimenti nella seconda parte della puntata de Laindi oggi, martedì 19 ottobre 2021, dove il padrone di casa Alberto Matano nello spazio ‘POP’ ha ripercorso le recenti vicende di Ambra Angiolini e Wanda Nara, a quanto pare entrambe tradite dai loro uomini, parlandone con ospiti quali, Stefania Orlando, Luca Bianchini e Luca Barbareschi. E proprio rivolgendosi alla prima Alberto Matano, in riferimento alla suadi rendere pubblica anche attraverso la partecipazione a Temptation Island la sua storia d’amore con ...

