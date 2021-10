Amici 21: eliminata Flaza, torna Alessandra Amoroso (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Amici 21, anticipazioni. Nella registrazione di ieri scopriamo che gli eliminati sono Flaza e Giacomo. Ospite della puntata Alessandra Amoroso. Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione del pomeridiano di Amici 21. Tra nuove sfide, eliminazione e anche un bacio, vediamo cosa è successo nella programma condotto da Maria De Filippi. Partiamo subito con gli eliminati: Flaza e Leggi su 2anews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)21, anticipazioni. Nella registrazione di ieri scopriamo che gli eliminati sonoe Giacomo. Ospite della puntata. Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione del pomeridiano di21. Tra nuove sfide, eliminazione e anche un bacio, vediamo cosa è successo nella programma condotto da Maria De Filippi. Partiamo subito con gli eliminati:

benjamn_boliche : RT @fanpage: #Amicispoiler per lei non ci sarà un'altra possibilità. Flaza fuori da 'Amici' - Lodamarco1 : RT @fanpage: #Amicispoiler per lei non ci sarà un'altra possibilità. Flaza fuori da 'Amici' - Lifeiscoolf : RT @fanpage: #Amicispoiler per lei non ci sarà un'altra possibilità. Flaza fuori da 'Amici' - fanpage : #Amicispoiler per lei non ci sarà un'altra possibilità. Flaza fuori da 'Amici' - infoitcultura : Anticipazioni Amici 21 oggi: Flaza eliminata e non solo, sfide, assenti e baci! -