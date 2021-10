Wenger annuncia il cambio di format: “Meno finestre per le Nazionali, ma più lunghe” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Il calendario internazionale regola l’equilibrio fra club e selezioni stabilendo le date in cui i calciatori rappresentano i propri Paesi. Questo equilibrio è attualmente 80-20 e vogliamo mantenerlo, ma l’attuale format non funziona più ed è superato”. Lo ha detto Arsene Wenger, ex tecnico dell’Arsenal ora a capo dei progetti di sviluppo della Fifa, in merito al probabile cambio di format per le pause per le Nazionali: “Poche finestre per le Nazionali, ma più lunghe, per ridurre i viaggi dei calciatori, consentendo loro di ottimizzare le loro prestazioni e semplificare al contempo il calendario per i tifosi. Questo creerebbe spazio per giocare delle fasi finali significative dei tornei a giugno, senza aggiungere altre partite e stabilendo un periodo ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) “Il calendario internazionale regola l’equilibrio fra club e selezioni stabilendo le date in cui i calciatori rappresentano i propri Paesi. Questo equilibrio è attualmente 80-20 e vogliamo mantenerlo, ma l’attualenon funziona più ed è superato”. Lo ha detto Arsene, ex tecnico dell’Arsenal ora a capo dei progetti di sviluppo della Fifa, in merito al probabilediper le pause per le: “Pocheper le, ma più, per ridurre i viaggi dei calciatori, consentendo loro di ottimizzare le loro prestazioni e semplificare al contempo il calendario per i tifosi. Questo creerebbe spazio per giocare delle fasi finali significative dei tornei a giugno, senza aggiungere altre partite e stabilendo un periodo ...

