Volley | 3^ giornata Serie A1 Femminile 2021 2022 | calendario | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ildella terzadiA1: ecco le informazioni per vedere le partite. Primo turno infrasettimanale della stagione appena iniziata, con le sfide inmercoledì 20 ottobre e un posticipo di lusso tra Conegliano e Novara giovedì. Busto Arsizio ospita Perugia, Trento fa visita a Firenze, mentre Cuneo incontra Scandicci. Casalmaggiore va a Roma, Vallefoglia sfida Chieri e infine Monza scende sul campo di Bergamo. Di seguito ildettagliato e come vedere in diretta tv e streaming le partite. FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA STREAMING E TV – Gran parte delle partite sarà visibile in ...