Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2021 ore 15:30 (Di martedì 19 ottobre 2021) Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2021 ORE 15:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA, CHE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA LA GIUSTINIANA FINO ALLO SVINCOLO CON LA BRACCIANESE IN DIREZIONE DELLA STORTA UNO SGUARDO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA REGOLARE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA PER LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO, RICORDIAMO CHE I LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 OTTOBRE INFINE, A Roma, ULTIMO GIORNO DI SOSPENSIONE DELLE LINEE S, DA DOMANI MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE IL SERVIZIO RIPRENDERA’ REGOLARMENTE. TUTTI I DETTAGLI SU ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021)DEL 19 OTTOBREORE 15:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA, CHE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA LA GIUSTINIANA FINO ALLO SVINCOLO CON LA BRACCIANESE IN DIREZIONE DELLA STORTA UNO SGUARDO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA REGOLARE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA PER LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO, RICORDIAMO CHE I LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 OTTOBRE INFINE, A, ULTIMO GIORNO DI SOSPENSIONE DELLE LINEE S, DA DOMANI MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE IL SERVIZIO RIPRENDERA’ REGOLARMENTE. TUTTI I DETTAGLI SU ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - chirudome91 : RT @RoccoTodero: Vediamo se ho capito: a Roma elettori e astenuti non avrebbero pensato alla spazzatura che invade la città, ai trasporti c… - gigioLuc : RT @RoccoTodero: Vediamo se ho capito: a Roma elettori e astenuti non avrebbero pensato alla spazzatura che invade la città, ai trasporti c… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - DanGBenedini : RT @RoccoTodero: Vediamo se ho capito: a Roma elettori e astenuti non avrebbero pensato alla spazzatura che invade la città, ai trasporti c… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Mobilità e Transizione ecologica nel PNRR Altri interventi saranno concentrati nello sviluppo della viabilità delle aree interne e delle ... Roma, Napoli, i treni per il trasporto pubblico locale e degli Intercity al Sud, il rinnovo di ...

Citynews: RomaToday realizza la "tribuna politica iperlocale" in occasione delle elezioni 'Con 60 video - interviste e 70 interviste testuali ai candidati dei Municipi di Roma, la nostra ... passando per tematiche urbanistiche o di viabilità, magari rilevanti solo per singoli quartieri o ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Altri interventi saranno concentrati nello sviluppo delladelle aree interne e delle ..., Napoli, i treni per il trasporto pubblico locale e degli Intercity al Sud, il rinnovo di ...'Con 60 video - interviste e 70 interviste testuali ai candidati dei Municipi di, la nostra ... passando per tematiche urbanistiche o di, magari rilevanti solo per singoli quartieri o ...