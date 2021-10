Valentina Mattarozzi: arriva in radio “LA VITA DEI MIRACOLI”, il nuovo singolo tratto dall’album “VIRTÙ NASCOSTE” (Di martedì 19 ottobre 2021) arriva in radio e il video su Youtube, “LA VITA DEI MIRACOLI”, il nuovo singolo di Valentina Mattarozzi tratto dall’album “VIRTÙ NASCOSTE” (Azzurra Music). Il brano da un punto di vista ritmico e stilistico è un samba lento dove il polistrumentista Stefano Melloni ha suonato il Figulino, uno strumento molto versatile creato dal veneziano Renato Dalla Costa, che è un flauto di terracotta fatto a mano, qui utilizzato tra le primissime volte per una registrazione discografica. Il suo suono rende molto bene la saudade brasiliana che avvolge tutto il brano. Valentina Mattarozzi racconta: “L’ho scritto di getto dopo aver letto la storia di un grande uomo ... Leggi su cityroma (Di martedì 19 ottobre 2021)ine il video su Youtube, “LADEI”, ildi” (Azzurra Music). Il brano da un punto di vista ritmico e stilistico è un samba lento dove il polistrumentista Stefano Melloni ha suonato il Figulino, uno strumento molto versatile creato dal veneziano Renato Dalla Costa, che è un flauto di terracotta fatto a mano, qui utilizzato tra le primissime volte per una registrazione discografica. Il suo suono rende molto bene la saudade brasiliana che avvolge tutto il brano.racconta: “L’ho scritto di getto dopo aver letto la storia di un grande uomo ...

