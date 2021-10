Tragedia ai Castelli | trovato morto il 18enne sparito da casa | Valerio si è suicidato

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ogni speranza di ritrovareDuro, ilscomparso domenica mattina da Roma, è caduta nel buio. Il ragazzo ha deciso di mettere la parola fine alla sua giovane vita, di suicidarsi dal Ponte di Ariccia, quel ‘maledetto’ ponte che ha portato via troppe persone, tra adulti e ragazzi. Lì dove in tanti hanno deciso di togliersi la vita.è statoieri sera, intorno alle 21.30, dai Carabinieri che lo avevano localizzato ad Ariccia e che avevano passato al setaccio tutta la zona. Una macchina della solidarietà che si era messa in moto anche sui social e che ora si è fermata perché davanti a tanto dolore non ci sono più parole.Duro: ilscomparso domenica da Roma è statoad Ariccia...

