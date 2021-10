The Batman, guida ai personaggi e ipotesi di trama a partire dagli indizi del trailer (Di martedì 19 ottobre 2021) The Batman segna un nuovo inizio per l'uomo pipistrello che, come James Bond, ha avuto molte versioni nel corso della storia, con diversi attori, registi e approcci permettendoci di vedere sul grande schermo uno dei supereroi più famosi ancora e ancora, sempre se stesso ma sempre nuovo e diverso. Questa volta, la storia viaggia un po' più indietro nel tempo, in un periodo in cui Bruce Wayne non è ancora il guardiano notturno di Gotham City che tutti conosciamo e amiamo. Robert Pattinson interpreta un Bruce più giovane e relativamente inesperto, che, oltre ad affrontare le conseguenze emotive della morte dei propri genitori, deve anche trovare un modo per sfidare i criminali e le ingiustizie della sua città. È lo stesso Batman, ma allo stesso tempo non lo è, e questo perché Matt Reeves, il regista del film, ha una visione molto particolare, ispirata ... Leggi su gqitalia (Di martedì 19 ottobre 2021) Thesegna un nuovo inizio per l'uomo pipistrello che, come James Bond, ha avuto molte versioni nel corso della storia, con diversi attori, registi e approcci permettendoci di vedere sul grande schermo uno dei supereroi più famosi ancora e ancora, sempre se stesso ma sempre nuovo e diverso. Questa volta, la storia viaggia un po' più indietro nel tempo, in un periodo in cui Bruce Wayne non è ancora il guardiano notturno di Gotham City che tutti conosciamo e amiamo. Robert Pattinson interpreta un Bruce più giovane e relativamente inesperto, che, oltre ad affrontare le conseguenze emotive della morte dei propri genitori, deve anche trovare un modo per sfidare i criminali e le ingiustizie della sua città. È lo stesso, ma allo stesso tempo non lo è, e questo perché Matt Reeves, il regista del film, ha una visione molto particolare, ispirata ...

