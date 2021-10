Tampon tax, in manovra anche il taglio dell’Iva sugli assorbenti: dopo le promesse mancate, M5s con Pd e Iv spingono per ridurla al 4% (Di martedì 19 ottobre 2021) Tagliare l’Iva sugli assorbenti femminili. dopo anni di tentativi falliti e promesse mancate, il governo Draghi ci riprova: l’intervento per ridimensionare la Tampon tax, la tassa che una donna con le mestruazioni in Italia è costretta a pagare, è tra le misure sul tavolo in vista della prossima legge di bilancio. “L’annunciata riduzione dell’aliquota sui prodotti igienici femminili in legge di Bilancio è una notizia estremamente positiva. Si tratta di un ulteriore, importante passaggio che ci auguriamo possa condurre quanto prima all’abolizione della Tampon tax”, sottolinea il M5s, che già venerdì scorso aveva posto l’attenzione sul tema. E oggi, in sede di discussione del Documento programmatico di bilancio, la proposta è stata rilanciata sia dal Pd e che da Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Tagliare l’Ivafemminili.anni di tentativi falliti e, il governo Draghi ci riprova: l’intervento per ridimensionare latax, la tassa che una donna con le mestruazioni in Italia è costretta a pagare, è tra le misure sul tavolo in vista della prossima legge di bilancio. “L’annunciata riduzione dell’aliquota sui prodotti igienici femminili in legge di Bilancio è una notizia estremamente positiva. Si tratta di un ulteriore, importante passaggio che ci auguriamo possa condurre quanto prima all’abolizione dellatax”, sottolinea il M5s, che già venerdì scorso aveva posto l’attenzione sul tema. E oggi, in sede di discussione del Documento programmatico di bilancio, la proposta è stata rilanciata sia dal Pd e che da Italia ...

