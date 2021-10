Su Amazon Prime Video è disponibile “Morrison”, l’ultimo film di Federico Zampaglione (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA – Da ieri su Amazon Prime Video è disponibile “Morrison”, l’ultimo film diretto da Federico Zampaglione dei Tiromancino. Chi ha l’abbonamento può vedere la pellicola gratuitamente. Mercoledì 20 ottobre, invece, “Morrison” andrà in onda alle ore 21:15 su Sky Cinema 1. Soddisfatto Zampaglione: “Dopo tanta fatica per farlo e per portarlo nelle sale che stavano riaprendo, finalmente ‘Morrison’ arriva nelle vostre case. Non perdetelo”. E aggiunge: “Mi hanno chiamato i produttori: il film sta andando forte”. Ma cosa racconta ‘Morrison’? “La musica ti può dare tanto ma ti può togliere tutto. Come la vita. Questo è il vero senso di questo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA – Da ieri su”,diretto dadei Tiromancino. Chi ha l’abbonamento può vedere la pellicola gratuitamente. Mercoledì 20 ottobre, invece, “” andrà in onda alle ore 21:15 su Sky Cinema 1. Soddisfatto: “Dopo tanta fatica per farlo e per portarlo nelle sale che stavano riaprendo, finalmente ‘’ arriva nelle vostre case. Non perdetelo”. E aggiunge: “Mi hanno chiamato i produttori: ilsta andando forte”. Ma cosa racconta ‘’? “La musica ti può dare tanto ma ti può togliere tutto. Come la vita. Questo è il vero senso di questo ...

