Short track | a Pechino al via la stagione di Coppa del Mondo | Arianna Fontana guida la spedizione azzurra

Leggi su sportface

(Di martedì 19 ottobre 2021) Al via giovedì 21 ottobre ladideldicon la prima tappa aa pochi mesi di distanza dalle Olimpiadi invernali che verranno ospitate proprio dalla città cinese. In casac’èinossidabile are la, con Martina Valcepina e Cynthia Mascitto nel team femminile, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Luca Spechenhauser e Tommaso Dotti i principali protagonisti al maschile, con uno sguardo anche alle staffette che potrebbero fruttare dei podi. Nell’impianto disi assegnano dunque punti importanti per le qualificazioni ai Giochi, si tratta di uno dei quattro appuntamenti utili in tal ...