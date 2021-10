Schiacciata da una porta da calcio | muore una bimba di cinque anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Schiacciata una

bambina di 5 anni è morta dopo essere stata travolta edaporta da calcio mentre stava giocando in un campo sportivo in disuso nella zona di Camerata, a Rocca di Botte, località di circa 850 abitanti in provincia de L'Aquila. La piccola, ...Per la piccola stati tutti inutili i tentativi di soccorso. I carabinieri sono arrivati sul posto per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dei ...Tragedia nel Comune dell’Aquilano, Rocca di Botte, dove una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata travolta dalla porta di calcio in prossimità di un campo sportivo nella zona di Camerata.La piccola, originaria di Acilia, stava giocando in presenza dei genitori quando è stata travolta. I carabinieri indagano ...