Quarrata: operai travolti da un carico di legname. Uno in codice rosso a Careggi con elisoccorso (Di martedì 19 ottobre 2021) Uno dei due, rimasto incastrato sotto il materiale è stato liberato vigili del fuoco e poi affidato ai sanitari del 118 per trasporto in codice rosso all'ospedale di Careggi con l'elisoccorso Pegaso, mentre l'altro addetto coinvolto è stato preso in cura dai sanitari e portato in ospedale a Pistoia L'articolo proviene da Firenze Post.

