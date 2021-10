Patricio O’Ward: “mentirei se dicessi che la F1 non m’interessa” (Di martedì 19 ottobre 2021) La storia la conosciamo già. Patricio O’Ward ha vinto due gare in IndyCar per la McLaren, ed il boss Zak Brown manterrà la sua promessa di fargli provare la F1. Ma la sensazione è che non sarà un mordi e fuggi. Interpellato da Motorsport.com, ad un mese dal suo test ad Abu Dhabi, il messicano ha confessato di voler approdare nel circus in un prossimo futuro. Pato, 23 anni, è considerato uno dei migliori talenti dell’automobilismo messicano. Secondo Sergio Perez, O’Ward ha le carte in regola per poter essere competitivo anche nella massima formula. Solidarietà messicana: Perez sponsor di O Ward Patricio O’Ward lascerebbe la IndyCar per la F1? In un’intervista a Motorsport.com, avvenuta nel McLaren Technology Centre di Woking, O’Ward ha ribadito che la sua priorità è la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 ottobre 2021) La storia la conosciamo già.ha vinto due gare in IndyCar per la McLaren, ed il boss Zak Brown manterrà la sua promessa di fargli provare la F1. Ma la sensazione è che non sarà un mordi e fuggi. Interpellato da Motorsport.com, ad un mese dal suo test ad Abu Dhabi, il messicano ha confessato di voler approdare nel circus in un prossimo futuro. Pato, 23 anni, è considerato uno dei migliori talenti dell’automobilismo messicano. Secondo Sergio Perez,ha le carte in regola per poter essere competitivo anche nella massima formula. Solidarietà messicana: Perez sponsor di O Wardlascerebbe la IndyCar per la F1? In un’intervista a Motorsport.com, avvenuta nel McLaren Technology Centre di Woking,ha ribadito che la sua priorità è la ...

Advertising

periodicodaily : Patricio O’Ward: “mentirei se dicessi che la F1 non m’interessa” #PatriciaOWard #F1 @RiccardoTrullo - periodicodaily : O'Ward F1 test: il messicano si prepara al gran giorno #oward #f1 @RiccardoTrullo - StockCarLiveITA : Lo so che si chiama Patricio o per brevità Pato, però per questo test O'Ward per me si chiamerà Pietro. Nel senso c… -

Ultime Notizie dalla rete : Patricio O’Ward O'Ward F1 test: il messicano si prepara al gran giorno Periodico Daily - Notizie