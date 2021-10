Omicidio Willy | l’ENPA denuncia i fratelli Bianchi | «Tortura e uccisione animali indice di pericolosità sociale»

(Di martedì 19 ottobre 2021)pere maltrattamento di. L’Ente Nazionale Protezioneha presentatoper maltrattamento eddinei confronti dei, attualmente in carcere per l’diMonteiro Duarte. Dalle indagini in corso, infatti, esaminando i materiali all’interno del cellulare di uno di questi soggetti, sono emersi dei filmati dove iuccidono con una crudeltà inaudita deglitotalmente innocui come un uccello o una pecora. ENPA: «Chie uccide ...

L'Ente Nazionale Protezione Animali ha presentato denuncia per maltrattamento ed uccisione di animali nei confronti dei fratelli Bianchi, in carcere per l'diMonteiro Duarte . Dalle ...commenta L' Ente Nazionale Protezione Animali ha presentato denuncia per maltrattamento ed uccisione di animali nei confronti dei fratelli Bianchi, in carcere per l'diMonteiro Duarte . Dalle indagini in corso, esaminando i materiali all'interno del cellulare di uno dei soggetti, sono emersi video dove i due uccidono con crudeltà animali, come un ...I fratelli Bianchi rischiano un’ulteriore condanna dopo la denuncia della Lav per uccisione e maltrattamento degli animali.Dalle indagini in corso, esaminando i materiali all'interno del cellulare di uno degli arrestati, sono emersi video dove i due uccidono con crudeltà animali, come un uccello o una pecora ...