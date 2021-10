Oltre 1 mln a scienziati e pazienti | premiati vincitori bandi Gilead

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 ottobre 2021) “L’impossibile è solo un obiettivo ancora da raggiungere, un orizzonte che diventa possibile”. Lo pensa l’85% degli italiani, soprattutto quando si tratta di medicina. Tra le sfide impossibili rese possibili i connazionali citano: il trapianto di organi (51,8%), la vaccinazione di massa degli anni ‘50 (51,1%) e gli antibiotici (48,1%). Seguono: la mappatura del Dna (37,1%) e il farmaco per prevenire la diffusione dell’Hiv (28,6%). Tra i traguardi che oggi sembrano irraggiungibili e che gli italiani credono potranno essere conquistati vi sono: la cura per tutti i tumori, anche quelli ancora orfani di terapie, per le patologie neurodegenerative come il Parkinson e la disponibilità di terapie personalizzate basate sulle caratteristiche individuali. Traguardi raggiungibili grazie alla ricerca scientifica, che per circa il 90% degli italiani è un fattore determinante per lo stato di salute ...